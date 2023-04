“Me aburrí de explicar”: La molestia de Maura Rivera por constantes preguntas sobre sus mascotas en Miami

Toda la familia volvió a estar reunida luego de un extenso viaje hacia Miami. Ya radicados en la ciudad estadounidense, Maura Rivera y Mark González han mostrado cómo es su nueva casa y todo el proceso de mudanza, lo que incluyó además el traslado de sus mascotas.

Fue el pasado martes cuando la bailarina compartió al feliz noticia del arribo de su perro Blak, a quien no habían podido ver desde hace días.

Sin embargo, la también influencer debió acudir nuevamente a las redes para aclarar una situación vinculada al resto de sus animales.

Con un mensaje que dejó en evidencia su molestia, expuso que le parece “increíble que lo que más me han preguntado es por mi ‘otro perro’ (Simba) y mis gatos. Que por qué solo traje a Blak y a ellos no“.

“Me aburrí de explicar, en serio ya me da lata, pero acá les paso un video para que ojalá no me sigan preguntando lo mismo”, agregó.

“¿Cómo sería posible traerse solo a uno y a los otros dejarlos?“, cuestionó.

De esa manera, tal como señaló, compartió tres videos en los que se puede ver a Blak y sus dos gatos, Tom y Benito.

Mira las imágenes a continuación:

Al cierre de sus publicaciones en Instagram, Maura informó que “Simba llegó más feliz que nunca” y que, incluso, protagonizó un divertido momento apenas puso un pie en su nueva casa.

“Se puso a correr por todos lados como loco y culminó con un piquero en la piscina“, contó, confirmando entonces que ya están todos juntos en su nuevo hogar.