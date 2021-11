Mon Laferte publicó el pasado 29 de octubre su nuevo disco 1940 Carmen, donde por primera vez se atrevió a componer canciones en inglés. Una de ellas es A Crying Diamond, uno de los temas más crudos y reveladores de su carrera, en que aborda el abuso sexual que sufrió en su infancia.

En su letra, Laferte narra la historia de una niña de 13 años que “usa vestidos de mal gusto y sueña con ser una cantante famosa, pero apenas tiene para comer”, quien fue abusada por un hombre de 40 años. “Él mató la última gota de su felicidad y se llevó toda su juventud. Y eso lo hace sentir bien. Sabe que Dios lo comprende porque Dios también es hombre”, canta.

En conversación con La Tercera, la artista viñamarina se refirió a esta canción autobiográfica que, hasta el momento, no había querido profundizar más allá. “No, no hay ficción en este disco. En algunos discos puede que haya algo de ficción, pero realmente todo lo que escribo es lo que estoy sintiendo. Y sí, este álbum refleja mucho mi estado de ánimo y mis experiencias personales”, recalcó.

Lee también: Mon Laferte será parte de las actuaciones en vivo de los Grammy Latinos 2021

“Este es un tema que nunca había querido tocar, que todavía me da mucho pudor pero que lo puse en la mesa. Un abuso que sufrí en mi infancia. No me habría atrevido a abordarlo yo creo si no hubiese estado en hormonas”, explica la cantante, quien actualmente se encuentra a la espera de su primer hijo o hija.

Respecto a las razones que la llevaron a contar este hecho en este momento, Mon lo atribuyó a su “estado de hipersensibilidad, de las hormonas y el deseo de la maternidad”, sosteniendo que “de alguna manera empezó a surgir en mí como un instinto maternal desde el momento en que lo empecé a intentar“.

“No creo que le pase a todas las personas, todas las mujeres somos distintas, pero empecé a pensar mucho en eso, como en mi niña también, en mi pequeña, en este deseo ultra protector de mi parte. No sé, tendría que analizarme un psicólogo para entender por qué quise contar esto, pero salió y lo quise contar en una canción, a mis 38 recién”, expresó.

Además, confesó que la canción no causó sorpresa en su círculo más cercano, ya que en general conocían la historia. Sin embargo, admitió las mayores reacciones vinieron de parte de sus seguidores. “Me han mandado mensajes bonitos, aunque no todo el mundo sabe si es una experiencia personal o no”, señaló.