La cantante nacional Mon Laferte sorprendió a sus seguidores tras anunciar su regreso a los escenarios tras convertirse en madre de su primer hijo.

“¿Me acompañan a mi primer concierto ahora que soy mamá?”, preguntó la artista en sus redes sociales, junto a un afiche en que se indica que el evento se desarrollará el próximo 22 de junio en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

De esta manera, Laferte retomará sus actividades tras actuar por última vez en diciembre pasado como parte de su gira por Estados Unidos y México. A la fecha mencionada anteriormente, también se suma el recital reprogramado para el 8 de junio, en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, Estados Unidos.

La autora de Tu falta de querer dio a luz en febrero de este año a su pequeño Joel, fruto de su relación con el músico mexicano Joel Orta. Por medio de sus redes sociales ha expuesto sus primeros meses como mamá.

“Nunca me sentí más feliz en toda mi vida! no se cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas. El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes”, escribió la intérprete cuando compartió la primera foto de su hijo.

El pasado 8 de marzo, en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, también publicó una imagen sosteniendo las manos de su bebé, junto al siguiente mensaje: “La maternidad será deseada o no será”.