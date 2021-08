Casi dos semanas han transcurrido desde que la cantante nacional Mon Laferte anunció su embarazo. La noticia emocionó a sus fans de Chile y del mundo, quienes ahora pueden conocer más sobre esta etapa de la artista. Y es que ella publicó una foto mostrando el avance que ya se nota en su cuerpo.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Mi Buen Amor publicó una postal frente al espejo en la que luce su figura. “Ya tengo guatita”, escribió la artista para acompañar la instantánea.

Junto a esas palabras, y a modo de broma, Mon Laferte dejó otro mensaje. “Y pelo de león”, redactó haciendo alusión a su cabellera.

Hay que recordar que Mon Laferte anunció su embarazo también mediante su cuenta de Instagram. La cantante lo comunicó en una transmisión en vivo y luego publicó una emotiva postal.

“Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, ¡por fin!”, comenzó señalando en aquella oportunidad.

Tras eso, expresó: “Tengo apenas diez semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así”.

“Se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que soy feliz. Seré mamá”, finalizó escribiendo en aquella ocasión.

Mira la nueva foto de Mon Laferte aquí: