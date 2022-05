Mon Laferte revivió difícil momento que le provocó la depresión que aún padece: “Intenté suicidarme”

La cantautora y compositora chilena, Mon Laferte, provocó un fuerte impacto entre sus fanáticos y el mundo del espectáculo nacional e internacional tras revelar que estuvo a punto de quitarse la vida tras una depresión que según declaró, aún padece.

La artista nacional que actualmente reside en Miami y que ha pisado diferentes escenarios en todo el mundo, habló en primera instancia sobre el desafío de ser madre y trabajadora a la vez.

Señaló que su bebé tiene tres meses y que a veces se siente mala madre por estar trabajando. Lo anterior, lo ejemplificó cuando fue invitada a los Grammy Awards y pudo llevar a su hijo al evento, sin embargo, las conductoras de Netas Divinas del canal Unicable la respaldaron por estar junto al lactante.

“Yo pensé que podía tener depresión. Yo tomo antidepresivos y estoy dando pecho a mi bebé, pero mi doctor me dejó seguir tomándolos“, señaló.

“Me dio una depresión horrible hace algunos años, yo creo que por lo acumulado de la vida. Intenté suicidarme hace muchos años y entonces desde ahí nunca he dejado los antidepresivos. Mi psiquiatra me dice que no es momento”, explicó.

“Siento que ahora estoy recuperando mi cerebro, pero era otra. Durante el embarazo se me olvidaba todo, super despistada. Es como que mi cabeza es solo para mi bebé. Me cuesta mucho, aunque tengo un montón de trabajo creativo y de oficina. Estoy mandando un correo y dejo todo lo que estoy haciendo y voy a ver a mi mamá”, añadió.

“No es como esa cosa de que la mamá tiene que sufrir por su hijo y darlo todo, sino que a mi cerebro algo le pasó y no se que es“, sentenció con relación al desafío de su maternidad.

