“Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, ¡por fin!”. Con esas palabras, la artista nacional, Mon Laferte, anunció su primer embarazo.

La cantante contó que estuvo durante un año tomando hormonas y que actualmente “tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes ocultando algo así… ¡soy feliz! Seré mamá, qué hermosa es la vida“, dijo.

A través de una emocionante foto, compartida en todas sus redes sociales, la cantante impresionó a sus millones de seguidores, quienes se alegraron completamente con la noticia.

Lee también: ¡Llegó la cigüeña! Belén Mora anunció su embarazo con una emotiva foto

En tanto, a través de una transmisión en directo por Instagram, Mon dijo que “hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los treintaitantos porque antes no quería tener hijos. Y ha sido un año muy duro, muy difícil, de muchas hormonas y cambios de peso y de humor. (…) Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más (sin decirlo)”.

Estas son mis primeras fotos embarazada 😭 Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas 😵‍💫 Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes ocultando algo así… ¡soy feliz! Seré mamá, que hermosa es la vida😭 pic.twitter.com/kpO8xly9zB — Mon Laferte (@monlaferte) August 17, 2021

Del mismo modo, contó: “tengo que seguir haciendo promo, tomándome fotos y me siento grande, siento que mi cuerpo cambió y no puedo seguir, no puedo avanzar como ocultando algo, mintiendo algo, porque ya ha sido como un año entero sintiendo la vida, pero en realidad me siento a medias”.

“Tengo miedo, porque tengo que estar cuidándome mucho, tengo que estar en reposo absoluto. Tengo mucho miedo todavía. Me quedan un par de semanitas para estar bien y salir de gira”, sentenció.