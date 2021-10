Mon Laferte está viviendo días agitados que se dividen entre una gira por Estados Unidos, el lanzamiento de su próximo disco y la espera de su primer hijo. Sobre esto último, la cantante impactó a los seguidores con una actualización de su embarazo.

La artista de 38 años compartió una fotografía tomada en un camarín, donde se ven sus avanzados cinco meses de gestación. “Les juro que sólo es un bebé y unas pizzas”, dijo en la descripción de la imagen publicada en su cuenta de Instagram.

El registro causó la rápida reacción de sus fans, quienes llenaron la bandeja de comentarios con mensajes positivos. “Qué linda”, “preciosa” y una serie de corazones fueron algunas de las opiniones en el post.

Incluso Solange Bustamente, hermana de la cantautora viñamarina, bromeó con el tamaño de su vientre. “Parecen dos para cinco meses“, señaló.

Cabe mencionar que este viernes 29 de octubre, Laferte publicará su nuevo álbum 1940 Carmen, su segundo material discográfico en menos de un año. Según contó hace unas semanas en redes sociales, este trabajo nació luego de enterarse de su embarazo.

“Las hormonas me tenían muy sensible y los dolores de cabeza me estaban volviendo loca, entonces empecé a escribir canciones y me propuse hacer un disco para concentrarme en otra cosa y no sentir tanta ansiedad. Escribí y produje todo el álbum y casi todo lo grabé en el Airbnb”, expuso.

Revisa la publicación de Mon Laferte acá: