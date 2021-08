La noticia del embarazo de Monserrat Bustamante rápidamente generó reacciones en las redes sociales y sus fans no tardaron en felicitarla.

A través de una transmisión en vivo en su Instagram hace un poco más de una semana, la cantante nacional también conocida como Mon Laferte, reveló que se convertirá en madre después de haberlo intentado durante un año.

“Es un deseo que me vino a los treintaitantos porque antes no quería tener hijos. Y ha sido un año muy duro, muy difícil, de muchas hormonas y cambios de peso y de humor. (…) Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más”, dijo en esa oportunidad.

Ahora, la artista se refirió a las consecuencias emocionales que ha sufrido producto del tratamiento con hormonas al que se sometió.

Con la clásica cajita de “preguntas y respuestas” en su cuenta de Instagram, Mon decidió responderle a un seguidor que le dijo “no es pregunta, es comentario. Eres linda, pero embarazada eres terriblemente más hermosa. Felicidades”.

Tras esas palabras, Laferte dio las gracias y confesó que “tengo el autoestima por el suelo, jaja, con este pelo sin podérmelo pintar y las hormonas”.

Mediante la misma dinámica, también le consultaron si abandonará la música por el momento, a lo que respondió que no. “Al contrario. Quiero experimentar la música embarazada“, dijo.