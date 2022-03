Mon Laferte siempre cautiva con cada publicación que realiza en sus redes sociales. Y esta vez no fue la excepción.

A través de sus stories en Instagram, la cantante nacional radicada en México compartió un nuevo y tierno registro de su hijo Joel, foto que acompañó con una especial petición para todos sus seguidores: música para niños.

En la publicación, en la que aparece el pequeño pie de su guagua, Laferte explicó su situación y dio detalles de lo que necesita.

Anteriormente, la artista ya había publicado el primer registro posando junto a su hijo, quien nació el pasado 10 de febrero.

“Quería arreglarme y subir una fotito con mi bb (sic) Joel, pero es imposible! Él necesita a su mamá 24/7 así que esta soy yo, en modo mamá primeriza, despeinada y trasnochada”, detalló en esa oportunidad.

“No quiero Baby Shark”

En la storie, Laferte pidió a sus fanáticos que le dieran recomendaciones de música y canciones para niños.

“Necesito que me recomienden música para niños. No quiero Baby Shark y lo único que me gusta es 31 Minutos”, expresó.