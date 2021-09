Mon Laferte está feliz por estos días y lo demuestra en redes sociales. Hace algunas semanas, la cantante nacional confirmó que está embarazada por primera vez y desde la fecha ha compartido tiernas fotos sobre este proceso.

Ahora sorprendió a sus seguidores con una fotografía de su mamá embarazada, dejando en evidencia el parecido entre ambas.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la cantante detrás de Antes de ti compartió una imagen comparativa entre ella y su madre pasando por la misma etapa.

Arriba de la imagen en que aparece su madre, Mon Laferte escribió: “Mon en pancita de mamá”. Algo parecido hizo con la instantánea en la que ella aparece, pues señaló: “Mon con su pancita esperando a su bebé”.

Lee también: Marc Anthony se deshace en elogios para Camila Gallardo: “Es una potencia vocal absoluta”

Cabe mencionar que para celebrar el Día de la Madre, Mon compartió la misma imagen de su mamá junto a la que escribió: “Cuando yo vivía dentro de tu panza, no me conocías y ya me cantabas”.

La anterior publicación de la intérprete generó tiernos comentarios de sus seguidores, quienes expresaron: “Hermosa fotografía”, “Qué bella” y “Lo has hecho súper”.

Mira la historia que subió Mon Laferte aquí: