A través de su cuenta de Instagram, la cantante Mon Laferte anunció la muerte de quien fue su novio y productor musical, César Ceja.

El músico mexicano fue una figura clave en el éxito de la cantante nacional en México, estando detrás de sus primeros discos, como Desechable (2011) y Tornasol (2013), además de ser la fuente de inspiración de la canción Tu falta de querer.

“Querido Cesar, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de 6 años, me regalaste una familia en México, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho, te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también, siempre fuiste mi maestro y fuimos muy muy felices juntos”, comenzó la cantante en la publicación en la que posteó tres fotografías con él.

“Ahora pienso en todas las canciones que hicimos juntos, y sé que seguirán sonando y las cantaré con mas amor que nunca, te debo mucho mi querido Chino, aunque ya no estés aquí, siempre te voy a querer”, continuó.

Finalmente, cerró al escribir que “cada 2 de Mayo, te voy a recordar con mucho amor, porque también compartíamos el día de cumpleaños, entre tantas cosas. Te amo chinito, descansa en paz”.

César Ceja murió a los 40 años en la ciudad de Veracurz, según consignó el medio Heraldo y aún no se conoce su causa de muerte.

