La reconocida cantante chilena Mon Laferte (38) comunicó este lunes a través de sus redes información acerca de su nuevo disco, que llevará por nombre 1940 Carmen y cuyo lanzamiento está programado para el 29 de octubre de este año. Cabe destacar que este sería su octavo álbum de estudio.

“En marzo llegué a Los Ángeles con la ilusión de quedar embarazada (llevábamos un año intentándolo con mi compañero). Rentamos un Airbnb (arriendo a través de una aplicación) y empezamos el tratamiento”, fue lo que comenzó relatando Laferte en relación al origen de este nuevo álbum. Luego, señaló que “las hormonas me tenían muy sensible y los dolores de cabeza me estaban volviendo loca, entonces empecé a escribir canciones y me propuse hacer un disco para concentrarme en otra cosa y no sentir tanta ansiedad”.

Con respecto a lo que fue el proceso de producción del nuevo trabajo, la artista detalló que “escribí y produje todo el álbum y casi todo lo grabé en el Airbnb (la dirección era 1940 Carmen, por eso el nombre) esta es la portada, es una foto que me tomé en el espejo, digamos portada selfie“.

Para finalizar su post, la vocalista expresó que “amo este álbum, amo hacer las cosas como las hacía cuando aún era una artista independiente, se siente tan linda la libertad. Espero disfruten este disco, lo hice con toda mi alma. Por cierto el lanzamiento es el 29 de octubre. Les amo”.