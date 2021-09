La imitadora de Mon Laferte, cantante nacional, es una de las participantes que ha logrado robarse todas las miradas en el programa Yo Soy All Stars de Chilevisión.

Camila Chacón, quien encarna a la compositora Monserrat Bustamante, se ha llevado los aplausos de los jurados en varias ocasiones y los vítores por parte de la audiencia en redes sociales.

En ese sentido, la cantautora no quiso quedarse fuera de las opiniones, y mediante sus historias en su cuenta oficial de Instagram, publicó un mensaje dedicado hacia Chacón.

“La amo”, escribió la artista nacional junto a una foto de fondo en la que se aprecia cómo Camila se encuentra doblando a Mon con la interpretación de la canción La Mujer.

Fue en dicha presentación que la joven consiguió los elogios del jurado, quienes calificaron ésta como la mejor performance que ha hecho durante su paso por el programa.

Cabe destacar que La Mujer es obra de la viñamarina junto a Gloria Trevi, tema que forma parte del álbum titulado Seis.

La gira y su embarazo

Es relevante recordar que Mon Laferte se encuentra en estos momentos en Estados Unidos viajando junto a sus músicos, en la antesala de su gira en el país norteamericano que comenzará el 14 de septiembre en Seattle, la ciudad más grande del estado de Washington.

El pasado mes de agosto, Mon hizo público su embarazo a 10 semanas desde la gestación. ”

“Tengo miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así. Se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil. Me siento diferente, tengo el pelo feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que soy feliz”, fue lo que manifestó la artista sobre esta noticia.

Con respecto a su tour musical, cabe consignar que se llevará a cabo hasta el 28 octubre, pasando por más de 20 ciudades del país norteamericano. ”

Después de un año y medio por fin podemos anunciar gira. Vamos a empezar en Estados Unidos por las medidas sanitarias y todo el tema de pandemia, pero poco a poco iremos sumando fechas por el mundo. Muchísimas gracias, nos vemos en el tour”, escribió la cantante el pasado mes de julio en sus redes.

Observa a continuación una de las presentaciones de la imitadora: