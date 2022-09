Mon Laferte recuerda su protesta en los Grammy: “Lo que no me gusta es que en Chile torturen, violen y maten”

Este 11 de noviembre, se cumplen tres años desde la recordada y controvertida protesta de Mon Laferte en la alfombra roja de los Grammy Latino en 2019.

En la premiación, la cantautora mostró su pecho descubierto junto al mensaje «En Chile torturan, violan y matan» para denunciar los casos de abusos y apremios ilegítimos ocurridos en el estallido social de aquel año.

Posteriormente, y cuando recibió el galardón a Mejor Álbum Alternativo por su disco Norma, la oriunda de Viña del Mar dedicó el reconocimiento a su país natal y leyó una décima creada por una cantora chilena.

“Esto es para Chile, y quiero leer una décima que me pidió una compañera cantora chilena, que es La Chinganera, me dijo ‘por favor, léela’”, dijo la cantante, antes de proceder a leer el texto que le entregó la folclorista.

“Me gustó ser libre de expresarme”

De paso por España, la artista concedió una entrevista a 20 Minutos para hablar sobre la gira mundial que la llevó hasta Europa, su maternidad y, por supuesto, sobre la contingencia.

Respecto a su compromiso con el “feminismo, los derechos LGBTI+ y la política”, como preguntó el medio, Mon Laferte aseguró que no es “una activista que vive todo el tiempo como tal”, pues “solo a veces expresa su opinión y su sentir”.

En tanto, uno de los momentos más relevantes de la conversación fue cuando se refirió a su recordada aparición en los premios Grammy. “La verdad, miro hacia atrás y digo: ‘Me gustó la acción’. Siento que se puede. Me gustó ser libre de expresarme“, fue parte de lo que sostuvo la cantautora.

Pero, también, tuvo críticas. Laferte, además de no retractarse de su performance, mantuvo la denuncia que escribió en su pecho.

“Lo que no me gusta es que en Chile torturen, violen y maten, por supuesto”, afirmó. “No hubiese querido tener que hacer algo así, pero sentí la necesidad de hacerlo. Ahora, si te hablo del acto en sí, te digo que me gustó sentirme libre de expresarme”, contó en el sitio español.

Mon Laferte, que hace unos días ratificó su apoyo a la opción Apruebo para el Plebiscito de Salida, se encuentra promocionando sus últimos dos trabajos discográficos, Seis y 1940 Carmen, y se presentará en Chile el próximo 3 de noviembre en el Movistar Arena.