Mon Laferte habla sobre el presente de Chile y la nueva Constitución: “Me emociona lo que está pasando”

Mon Laferte se refirió al momento actual que atraviesa Chile, en medio de un nuevo gobierno encabezado por el presidente Gabriel Boric y el proceso constituyente.

Todo ocurrió cuando la artista viñamarina fue entrevistada por el creador de contenidos mexicano, Roberto Mtz, quien le consultó sobre la manifestación que realizó durante la alfombra de los Latin Grammy 2019, donde mostró su torso desnudo con el texto “En Chile torturan, violan y matan” en alusión al estallido social en su país natal.

“Empezaron todas las manifestaciones en Chile y mi mamá estaba cagada de miedo, ya que ella vivió el golpe militar del ’73. Entonces, me decía ‘hija, se está repitiendo la historia’ y tenía mucho miedo”, recordó la cantautora.

Fue en ese contexto que viajó a Chile para conocer de primera mano los hechos que estaban siendo difundidos en redes sociales. En ese periodo, incluso, se organizó con un grupo de artistas chilenos para llevar música a distintas poblaciones del país.

“Estaba en Chile y tenía que ir a los Latin Grammy. Entonces imagínate, estaba tocando en lugares con mucha precariedad, necesidades y violencia, y luego tengo que llegar a los premios que es como el mundo de los Cariñositos, como todo lindo y perfecto. Pero yo venía de otra realidad, me sentía fuera de lugar”, rememoró.

En ese sentido, reconoció que “estaban pasando cosas en mi país y me sentía rarísima, entonces dije ‘voy a hacer algo’. No me sentía cómoda pasando por la alfombra, mientras está pasando esto allá“.

A raíz de lo anterior, reflexionó que “hoy Chile es un país bien distinto a lo que era en ese momento. (Actualmente) se está escribiendo una nueva Constitución, que eso está bien cabrón. La Constitución que teníamos era una que se escribió durante la dictadura de Pinochet”.

“Tuvimos elecciones hace muy poco, tenemos un presidente muy joven y fue líder estudiantil, así que es un país muy distinto. Siento que está marcando una mentalidad de futuro y de crecer más igualitario. A mí me emociona lo que está pasando“, añadió la cantante.