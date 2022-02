El pasado 10 de febrero, la cantante Mon Laferte dio a conocer que se convirtió en madre a través de sus redes sociales. Y recientemente compartió la primera foto junto a su hijo Joel, cautivando a todos sus seguidores.

En la íntima postal en su cuenta de Instagram, la artista radicada en México aparece en posando con su pequeño en brazos, quien está envuelto en una especie de manta color café que cruza por el cuello de Mon, mientras ella lo abraza y mira a la cámara.

En la descripción, Laferte entregó algunos detalles de cómo han sido sus primeros días de mamá.

“Quería arreglarme y subir una fotito con mi bb (sic) Joel, pero es imposible! Él necesita a su mamá 24/7 así que esta soy yo, en modo mamá primeriza, despeinada y trasnochada”, comenzó en la descripción del post que ya cuenta con más de 720 mil me gusta y más de 13 mil comentarios.

En esa línea, continuó y explicó: “nunca me sentí más feliz en toda mi vida! no se cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas. El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes”.

Finalmente, cerró al comentar que “con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo. Esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermoso y soy la más feliz del planeta! SOY MAMÁ!!!!”.

Mira la publicación a continuación: