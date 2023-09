“Me hiciste caso”: Mon Laferte revela crucial consejo que le dio Cecilia al inicio de su carrera

Mon Laferte estuvo invitada en el reciente capítulo del programa de YouTube, La Junta, donde sorprendió a Julio César Rodríguez con una emotiva anécdota con Cecilia, la Incomparable, quien falleció en julio pasado.

Todo ocurrió cuando el animador de Chilevisión le regaló una polera con la imagen de la icónica artista de la Nueva Ola y le preguntó sobre su relación con ella. “Una de mis principales influencias musicales es Cecilia, la Incomparable”, reconoció.

En ese sentido, la ganadora del Grammy Latino transparentó que en entrevistas en otros países siempre menciona a la oriunda de Tomé como una de sus referencias, pero suele encontrarse con una dificultad. “Lamentablemente, no es tan conocida internacionalmente”, lamentó.

“Yo siento que esa es mi escuela, mi voz está muy influenciada por Cecilia, los arreglos de su música. La admiro muchísimo”, expresó.

El consejo de Cecilia a Mon Laferte

“Tuve la suerte de ir a su casa hace un tiempo y la fui a saludar, desde aquella época que teníamos la idea de hacer algo juntas, cantar“, señaló Laferte en medio de la conversación.

En esa ocasión, la fallecida artista le contó sobre su complejo paso por la cárcel durante la dictadura, donde fue atacada por un grupo de reas que le dejó secuelas para siempre, como una fractura en la mandíbula.

Fue durante este período que Cecilia compuso la canción Jauría de Mujeres, que recientemente fue regrabada junto a Mon para la serie biográfica Bravura Plateada, dirigida por Vanessa Miller.

“Cuando estuviste con ella, ¿qué te decía?”, le preguntó JC, a lo que la cantante respondió entre risas: “Puras cosas lindas”.

“Me acuerdo que una vez ella fue a Rojo. Me vio y me dijo que estaba puro perdiendo el tiempo o algo así, que estaba haciendo puras tonteras, que me tenía que salir de ahí“, reveló.

Tiempos después de ese consejo, la artista se radicó en México donde explotó su carrera internacionalmente. “Ese día que fui a su casa, me dijo ‘qué bueno que me hiciste caso, yo te dije que ibas a llegar muy lejos’“, recordó.

