Mon Laferte está en Chile para realizar su primera exposición de arte al aire libre a través de murales pintados de su misma mano.

La exposición se llama Procesión: Pinturas de Mon Laferte y se realizará en conjunto con la galería de arte Bahía Utópica desde el 15 de febrero al 12 de marzo.

Pese a que la seremi de Cultura, las Artes y el Patrimonio, Constances Harvey, calificó como una “manifestación individualista y egoísta” el mural hecho por la cantante, Laferte comunicó la intencionalidad y sentido que tiene la pieza de arte.

Lee también: Mariana di Girolamo por transición de Lux Pascal: “La niña preciosa que conocí se está transformando en mujer”

Día Uno, como lo nombró la artista, representa a una mujer en su periodo menstrual. “Este mural va de nuestro ciclo menstrual, de nuestros estados de ánimos en esos días y los dolores de guatita”, dijo Laferte.

Además, esta no sería la única obra realizada por la artista en los últimos días, ya que reveló que junto a su equipo realizaron un segundo mural en uno de los cerros de la comuna portuaria.

“Hicimos un segundo mural en el cerro Cárcel, ese se los comparto mañana“, por lo que ha mantenido atentos a sus seguidores a las nuevas fotos.

Lee también: Mantienen prisión preventiva para mamá de Melissa Chávez acusada de parricidio

En la publicación, además, contó que cuando niña constantemente sufría de dolores en su periodo que la afectaban al punto de desmayarse.

“Justo ese día del mural me tocó mi ciclo, y estaba en mi día uno me dolía todo y la vecina de enfrente me dio una pastilla que me ayudó a poder seguir pintando a 12 metros de altura”, sinceró la interprete de Tu Falta de Querer. Mon agradeció a una vecina del sector que le entregó una pastilla para disipar el dolor.

Lee también: Pedro Pascal trabajará en una comedia sobre la pandemia del director de “Virgen a los 40”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de mon laferte (@monlaferte)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de mon laferte (@monlaferte)