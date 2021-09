En la noche del martes, un terremoto de magnitud 7.1 se registró en México. Este movimiento telúrico fue ampliamente comentado en redes sociales y alguien que quiso dar detalles de su experiencia fue Mon Laferte, quien reside en aquel país.

La cantante, que está embarazada, contó detalles de cómo vivió el sismo a través de su cuenta de Twitter. Según reveló, la experiencia para ella fue compleja.

Además de vivir este terremoto en estado de gestación, la triunfadora del Festival de Viña del Mar estaba sola. Pero eso no fue todo, ya que también se encontraba en altura, algo que la complicó por su estado.

Para partir revelando todo esto, la cantante de Mi Buen Amor señaló: “Ayer estaba solita y me tocó el sismo en un piso 10 en Reforma y se movía mucho luego”.

Lee también: Estas son las imágenes que dejó el terremoto 7.1 en México

Siguiendo por esa línea, la artista se refirió a su estado tras este movimiento telúrico, explicando que “bajé por las escaleras y me temblaban las patitas”.

Esta situación hizo que Mon Laferte tomara una decisión con respecto al futuro. “No vuelvo a quedarme en un piso 10 en la Ciudad de México”, escribió en la red social.

Finalmente, la cantante nacional aprovechó la publicación en la plataforma para agradecer a alguien que estuvo con ella en los momentos posteriores al terremoto en México. “Gracias a la señora que me dio un abrazo”, escribió Mon Laferte, agregando un emoji llorando para finalizar su mensaje.

Lee también: Mon Laferte deja atrás su pelo “zanahoria” y retoma antiguo look: “Me extrañaba”

Buenos días! Ayer estaba solita y me tocó el sismo en un piso 10 en Reforma y se movía mucho 😭 luego bajé por las escaleras y me temblaban las patitas 😭 No vuelvo a quedarme en un piso 10 en la cdmx. PD: gracias a la señora que me dió un abrazo 😭

— Mon Laferte (@monlaferte) September 8, 2021