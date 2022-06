Mon Laferte reveló que vendió marihuana en el colegio: “No me cacharon por suerte”

Monserrat Bustamante, más conocida como Mon Laferte, es una de las artistas chilenas más exitosas a nivel internacional y recientemente reveló una desconocida parte de su pasado en el colegio: vendió marihuana.

Así lo dio a conocer recientemente en una entrevista con el presentador mexicano Yordi Rosado, con quien abordó diferentes aspectos de su vida, como su infancia, el ser mamá y su paso por el festival de Viña del Mar.

Consultada sobre su época escolar, la artista nacional recordó que cuando ingresó a primero medio “era un desastre”. “Súper desordenada, no quería estudiar, no iba a clases”.

“Vendía marihuana en la escuela (…) No me cacharon por suerte”, continuó sobre aquella época. “Ese año fue horrible, entré a una escuela de mujeres (…) donde aceptaban a las chicas que no entraban a ninguna parte, casos perdidos, y yo quería se respetada”, añadió.

Tras eso, explicó que quería ser amiga de la “más mala de la escuela”, que según dijo era una niña que iba cuarto medio. “Me dijo ‘tú lo que tienes que hacer es repartir la mota entre las compañeras y yo te voy a dar un porcentaje’, yo guardaba los cigarros en los calcetines”, contó.

“Yo guardaba los churros (cigarros) en los calcetines y andaba con un candado amarrado a la bota por si me hacían algo para defenderme, dar patadas. Era horrible, era una chamaca rebelde”, sostuvo entre risas.