“Tenía mucha razón”: Mon Laferte respondió a la viralización de antigua discusión con Jaime Coloma

Mon Laferte salió al paso tras la viralización de un antiguo video que se remonta a su periodo en Rojo Fama Contrafama, programa de talentos que integró entre los años 2003 y 2007.

En el registro, se observa a la cantautora teniendo una fuerte discusión con Jaime Coloma, ex jurado del espacio, quien cuestionó una de sus presentaciones.

“Un defecto que tienes a menudo y que creo que tienes que reforzar es que la interpretación, no es que sea exagerada, pero es poco sentida“, afirmó en ese entonces Coloma.

Posteriormente, la artista -que en ese tiempo era conocida como Monserrat Bustamante- respondió: “O sea que entregarme es malo, es exagerado. Sabes que yo me entrego en el escenario increíble, me entrego con todo el corazón“.

Ante esto, el juez del programa indicó “estoy hablando castellano o estás entendiendo otro idioma. Yo te estoy diciendo que, justamente, que no te creí tu entrega en el escenario“.

Luego, Laferte reiteró su disconformidad con la evaluación de Coloma: “No estoy conforme, siempre me ponen bajas notas. Yo no comprendo, me veo y me encuentro muy bien“.

Finalmente, el jurado termina diciendo de manera irónica “qué bueno que tengas esa capacidad de autocrítica, Monserrat, porque vas a llegar muy lejos”.

Hermoso momento cuando alguna vez @JaimeColomaT le dijo de manera “irónica” a @monlaferte que llegaría muy lejos… todo un visionario 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/EjfGZzrZw0 — KanoX (@_KaNOX) December 5, 2022

Respuesta de Mon Laferte

A través de Twitter, la autora de Tu falta de querer respondió al video compartido por una cuenta de TikTok (Eldiariodelaluli) y que se convirtió rápidamente en viral, acumulando más de un millón de reproducciones y miles de comentarios en contra de Jaime Coloma.

“Jaime tenía mucha razón”, partió diciendo, para luego agregar que “con la autocrítica se puede crecer, aunque sigo creyendo que hay que entregarse completamente en el escenario“.

La respuesta de la artista generó la reacción del propio Coloma, quien respondió con un emoji lanzando un beso.