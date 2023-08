¿Mónica aislada? Los conflictos que han marcado la relación con sus compañeros de pieza en Gran Hermano

Mónica Ramos no lo ha pasado bien durante sus últimos días en Gran Hermano. La jugadora ha sido blanco de varios conflictos, particularmente con Jennifer, Coni y Raimundo, sus compañeros de pieza.

Eso sí, esto no es nuevo, pues fue ella misma quien reconoció durante una de las galas que “me he sentido sola. Hace mucho tiempo que estoy sola en mi pieza, habiendo otras personas y yo calladita. Lo que sí, cuando reclamo, es cuando no me dejan dormir”.

En particular, en esa ocasión apuntó su crítica al grupo con el que comparte habitación, a quienes señaló porque “se ponen a conversar para atrás y yo los dejo nomás… Les he comentado a ciertas personas que me siento sola en esa pieza”.

Lo que también es cierto es que durante las últimas semanas la jugadora más longeva de Gran Hermano Chile ha tenido algunos problemas con sus compañeros de pieza, los que no han ayudado mucho en el clima de convivencia.

Se molestó con Coni

En principio, los problemas entre Mónica y Coni comenzaron luego de que la primera se molestara al ver un apasionado encuentro entre la bailarina y Sebastián Ramírez en la cama, cuando ella consultó por la comida de Bigote.

El conflicto se agudizó al día siguiente que la mujer de 77 años manifestó sentirse sola, cuando Capelli se acercó para escucharla y mostrarle su apoyo pero las cosas no salieron como lo esperaba y terminó recibiendo una negativa para hacer las paces de parte de Ramos.

“Ya no quiero nada, déjenme sola. Yo llegué sola y sola me voy. No hagan caso de mis cosas”, dijo entre lágrimas.

Encaró a Raimundo en el trono

Si bien su relación con Raimundo no ha sido del todo tensa, sí han tenido algunos roces como lo que ocurrió durante una actividad de cara a cara en el trono en el que Mónica encaró al joven por hablar de un conflicto anterior con Rubén.

“¡¿Por qué hablaste de una situación en la que no estabas?! Debiste haber preguntado primero para haber dicho eso aquí, porque tú no estabas y eso no vale. Fue con un motivo y con permiso”, expresó con enojo.

Mónica y el duro cruce con Jennifer

El punto cúlmine del conflicto de Mónica con sus compañeros se vivió durante las últimas horas en la casa de Gran Hermano, donde se desató un feroz enfrentamiento a gritos entre Mónica y Jennifer a causa de un juego de almohadas.

Todo partió cuando Pincoya, Raimundo, Coni y Fran hicieron una muralla con cojines en la pieza, con la idea de -según lo que comentaron- evitar molestar a la feriante. El problema fue que ocurrió todo lo contrario y esta pensó que era algo en su contra.

“Estabas en el espejo Pincoya, como siempre en la noche a la hora que sea conversando con el espejo. Yo no estoy loca…”, manifestó para luego pedirle a la chilota que quedara callada. “Yo le pedí explicaciones a Rai, no a ti. ¡Cállate!”, añadió.

