“Amargo día para ud. parece”: La respuesta de Mónica Godoy tras intento de trolleo por no poder votar

El plebiscito de salida pilló a Mónica Godoy fuera de Chile, por lo que no pudo votar el domingo, aunque eso no implica que estuvo ajena de lo que sucedía en las urnas en territorio nacional.

Así lo comentó en su cuenta de Instagram, donde ha compartido registros de su escapada del frío en nuestro país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mónica Godoy (@_monicagodoy_)



“A tener una excelente semana señor@s! Estuve muy pendiente de lo que pasaba ayer en nuestro chilito querido”, comenzó escribiendo en la publicación en la red social.

En el mismo mensaje, en el que adjuntó cuatro fotografías, agregó “tengo la esperanza de que juntos y con acuerdos lleguemos a construir ese Chile que tanto soñamos todos”.

Fue en esa publicación que la actriz recibió un intento de trolleo por parte de un usuario de la plataforma.

“¿Tan querido que no estuviste para votar? Déjame hasta ahí“, escribieron.

Este mensaje no pasó inadvertido, ya que la propia Godoy le contestó.

“¿Ud. no sabe que a veces los tiempos no se pueden coordinar? ¿Ud. no trabaja? ¿No estudia? ¿No tiene hijos? Parece que no. La vez pasada volví para votar, esta vez no se pudo y eso no me hace querer menos a mi país“, sostuvo.

“Amargo día para ud. parece. Déjeme hasta ahí“, concluyó.

Revisa la publicación de Mónica Godoy: