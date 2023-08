Mónica confesó a Hans por qué no lloró tras eliminación de Trini: “Te vas a librar de todo lo que pasa”

La eliminación de Trinidad de Gran Hermano Chile, fue uno de los temas que marcó el último capítulo del reality. Pero lejos de ser como se esperaba, se pudo ver que Mónica, quien era más cercana a dicha jugadora, no lloró por la partida de su compañera. A horas de lo sucedido, la longeva participante le confesó a Hans el motivo detrás de esta actitud. “Ayer le prometí a la Trini que no iba a llorar porque se fuera. Le dije ‘allá vas a estar libre de todas las cosas que te pasan aquí, vas a estar feliz porque vas a estar con tu familia que te quiere’”, contó. De hecho continuó con las explicaciones, afirmando que le dijo a la ex concursante que “(afuera) ‘nadie te va a estar haciendo cosas tontas, entre dos te van a atacar’“, aludiendo presuntamente a Pincoya y Coni.