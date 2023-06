“Excelente alumno”: Hans saca aplausos tras protagonizar tierno momento con Mónica en Gran Hermano

Un tierno momento fue el que se ha visto en las últimas horas de Gran Hermano Chile, el cual tiene como protagonistas a Hans Valdés y Mónica Ramos.

Durante la tarde de ayer lunes, mientras todos intentaban matar el tiempo a través de dinámicas y juegos, se vio a Hans y Mónica compartiendo en uno de los sillones de la sala principal.

En la imagen se veía cómo la mujer de 77 años le enseñaba a tejer al joven futbolista con mucha paciencia. Mientras Hans hilaba la lana, su profesora lo miraba atentamente y le decía cómo tenía que hacerlo.

“Un excelente alumno”, dijo le dijo a Viviana, quien poco después llegó para sentarse al lado de ambos.

Y pareciera ser que a Hans le habría gustado, porque durante esta tarde se les vio nuevamente tejiendo uno al lado del otro, mientras compartieron una emotiva conversación.

“Yo la vi entrar y dije, ‘qué bacán que haya personas así’, porque en los realitys de por sí hay puras personas jóvenes y no le dan mucha oportunidad a los mayores“, dijo el joven mientras tejía.

Ante esto, Mónica le dijo que se sentía privilegiada. “No son sólo pensamientos míos, sino que todo Chile se debe sentir alegre que haya una persona como usted“, agregó después el futbolista.

Luego, la mujer le dijo que esta experiencia le serviría para conocer más a su nieto y entenderlo. “Él es muy para dentro, tiene 25 años. Su padre los abandonó cuando era chiquitito. Más encima los amigos, de pesados que son, le pudieron ‘El Chimpa’… ‘El Chimpapá’. Siempre es necesario el padre“, relató.

“Yo sé que él me quiere mucho, mucho, mucho, como yo lo quiero a él”, agregó más tarde, a lo cual Hans dio una emotiva respuesta. “Me imagino, si yo le he agarrado cariño en, ¿Cuánto llevamos? ¿Tres días? Me imagino él que es muy cercano a usted“, dijo.

“Quiero a mi alumno yo, que la mamá sepa“, mandó a decir momentos más tarde Mónica, mientras celebraba que el joven había aprendido a tejer.

Revive el momento aquí: