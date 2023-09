Mónica y su particular reacción al entrar nuevamente a placa en Gran Hermano: “No soy intocable”

Mónica Ramos enfrentará por segunda vez una placa de nominación en Gran Hermano Chile, luego que varios de sus compañeros votaran por ella debido a su bajo estado anímico durante los últimos días. En contacto con Diana Bolocco, la jugadora de 77 años tuvo una particular reacción al enterarse de la noticia. “¡Bien! Aprovecho de enviarle un saludo a mi familia porque yo lo esperaba. Yo no soy intocable, si somos pocos los que quedamos de los antiguos era lógico. Lo tomo súper bien y me alegro, de verdad que me alegro”, afirmó.