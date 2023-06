¡Se acabó la risa! Mónica sorprendió con inesperada interpelación a Ariel por limpieza del baño

Ad portas de cumplirse dos semanas desde el ingreso de los jugadores a Gran Hermano Chile, la casa más famosa del mundo vive ajetreados días debido a la aparición de los primeros conflictos y desencuentros.

Si este martes Rubén sorprendió al realizar una inesperada nominación espontánea contra Viviana y Jennifer, esta jornada Mónica no dejó a nadie indiferente tras emplazar a Ariel para que realizara una limpieza del baño.

El momento ocurrió cerca de las 11:30 horas de este miércoles, cuando acompañaban a Jorge mientras él hacía pan amasado. En eso, ocurrió el diálogo que causó diversas reacciones en redes sociales.

“Supongo que hoy día van a cumplir la palabra de que ustedes van a hacer el baño“, soltó Mónica, ante lo cual su compañero respondió con un escueto pero sincero “sí“.

Otros conflictos en la casa

En esa línea, Skarleth Labra protagonizó este martes una “parada de carros” contra su compañera Jennifer Galvarini, a quien encaró por una situación que le molestó y que guarda relación con su ex pareja, Pailita. Después del comentado impasse, ella terminó pidiéndole disculpas que, al parecer, no aceptó.

Labra emplazó a la chilota y le dijo que “tuviste tiempo para retractarte de las cosas que dijiste y no dijiste nada. Solamente me miraste y lo confirmaste, así que de verdad estas cosas no las transo“. “Si te hice sentir mal, de verdad te lo digo, disculpa”, respondió Galvarini, sin entrar en detalles respecto del origen del conflicto.

“¿Qué compañero o compañera piensas que no se muestra tal cual es?”, fue la pregunta que ocasionó otro delicado momento en la casa y que también tuvo a Jennifer como protagonista, luego que mencionara el nombre de Alessia Traverso para responder.

“Su carita angelical creo que guarda algo detrás. Siento que hay cosas que ella no lo dice porque es así”, señaló la oriunda de Chiloé. Ante esto, la joven terminó llorando en su cama y entregando desconocidos detalles de su pasado.

Mira el momento entre Mónica y Ariel: