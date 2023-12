Mónica Ramos rompió el silencio por su estado de salud: “Pedí que me hicieran exámenes”

Mónica Ramos reveló todos los detalles sobre su estado de salud, tras sufrir un cuadro respiratorio que despertó las alarmas entre sus seguidores, luego de que Hans Valdés y Trinidad Cerda subieran una foto deseándole pronta recuperación.

Su hija había explicado recientemente que se trataba de un resfriado que estaba siendo tratado y que debido a la edad de Ramos le era más complejo recuperarse, aunque todo estaba en orden.

¿Qué dijo Mónica Ramos?

“Lo que más me entorpece mi salud es este resfriado que está muy pegado. Es toser, botar materia. Yo pedí que me hicieran exámenes a mi pulmón porque es demasiado”, señaló en conversación con Tiempo X.

Además señaló que su cuadro viral comenzó debido a la exposición a agentes externos que tiene en su trabajo en la feria: “El tiempo ha cambiado muy bruscamente. Nosotros llegamos a la feria como 6:45 o 7:00 y a esa hora está helado. Después se pone caluroso y uno se desabriga y al contrario. Se me juntó eso”.

En esa misma línea, la ex jugadora de Gran Hermano Chile detalló los síntomas que tuvo: “Empecé con síntomas de no comer, tomar agua y tomarme los remedios. Estuve así como 15 días, nada de apetito y solo dormir”, señaló.

“He estado delicadita y hasta un poco desubicada, en el sentido de que yo no quería contestar el teléfono, no tenía ganas de contestarle a mis amistades, aunque sea en el WhatsApp porque me daba al tiro con la tos”, confesó.

Ramos también tuvo palabras para el apoyo que recibió de Trinidad Cerda y Hans Valdés: “Es importante eso porque gané algo adentro, gané buenas amistades. Saber que hay alguien que por último que se de un ratito para llamarte, para preguntarte cómo estas. Esas son cosas importantes”, concluyó.

