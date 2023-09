Mónica retomó su trabajo en la feria tras salir de Gran Hermano: “Tengo que saludar a mis caseritas”

La ex participante más longeva del reality no dudó en regresar a la feria Bellavista de La Florida para reencontrarse con sus colegas y compradores habituales, afirmando que "siento que aquí soy yo". Pero no sólo eso, sino que además tiene otros proyectos en mente.