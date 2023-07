“Tienen oportunidades”: Mónica reveló el curioso motivo por el que sus padres le pusieron tres nombres

La señora Mónica. Así se conoce dentro de la casa de Gran Hermano Chile a Mónica María del Carmen Ramos Yáñez, la participante que más edad tiene en el reality.

En una distendida conversación junto a Hans Valdés y Francisco Arenas, la oriunda de La Florida sorprendió a sus cercanos al revelar que tiene tres nombres.

Pero más asombró generó al dar a conocer los argumentos que le dieron sus padres cuando consultó por qué tiene tres nombres, sacando risas en el futbolista y en el mecánico.

“Lo más chistoso es que, cuando le pregunté a mi papá por qué me puso esos tres nombres. Me dijo: ‘Hija, es por si acaso usted se casa. Su marido no va a tener explicación para no saludarla en su santo’. Tienen tres oportunidades”.

Contra todo pronóstico, Mónica aseguró que nadie la ha saludado en el santoral, ya que únicamente se acuerdan de su cumpleaños que es el 13 de enero.

La memoria de Hans

Durante la charla, Hans hizo todo lo posible por aprenderse de memoria el nombre de Ramos, pero no pudo hacerlo debido a que siempre fallaba en el segundo apellido.

Para contrarrestar esto, Francisco le dio un inesperado, pero muy efectivo, consejo. “Acuérdate del Pato Yáñez”, dijo Arenas.