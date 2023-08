“Con sus ojos llenos de lágrimas”: Mónica reveló a Coni la emotiva promesa que le hizo Francisco antes de irse

Han pasado semanas desde la recordada eliminación de Francisco Arenas en Gran Hermano Chile, pero con la promesa de regresar en un posible repechaje. En ese contexto, mientras Mónica conversaba con Constanza, la bailarina lanzó un suspiro al confesar que “me acordé de Panchito, lo echo de menos”. Al respecto, la participante más longeva recordó un particular episodio que compartió con él horas antes de su salida. “Dijo el último día que estuvimos conversando, que ahora no iba a ir tanto a la disco, sino que iba a compartir más con su familia”, contó. “Me parece bien, a mí me dijo lo mismo”, le respondió Coni. “Con sus ojos llenos de lágrimas, me dijo que le iba a dar más tiempo a su familia”, cerró Mónica.