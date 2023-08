“Ahí te convidamos”: Mónica y Rubén le confiesan a Hans que guardaron bebida en Gran Hermano Chile

Una situación bastante particular se vivió en Gran Hermano Chile, luego que los jugadores fuesen sorprendidos con botellas de una famosa bebida. Un producto al que no habían tenido acceso desde que entraron al reality. Pero posteriormente, Mónica le recordó a Rubén que consiguió guardar una botella para cuando el resto se acabe, algo de lo que Hans no estaba enterado. “Oye, acuérdense que tenemos la otra”, dijo la participante de 77 años, explicándole luego a Hans de qué se trataba. “Es una que tenemos con el Rubén, ahí nosotros te convidamos“, señaló en voz baja, para evitar ser escuchada por el resto.