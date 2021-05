En una nueva edición de Podemos Hablar, el programa de entrevistas de Chilevisión conducido por Julián Elfenbein, los invitados se sometieron a una pregunta que abrió un interesante debate sobre la posibilidad de tener más de una pareja al mismo tiempo, el denominado poliamor.

“Pónganse de pie los que creen en el poliamor o en las relaciones abiertas”, dijo Elfenbein ante las diputadas Maite Orsini (RD), María José Hoffmann (UDI), Karol Cariola (PC), el constituyente Fuad Chahín (DC), el diputado Pepe Auth (IND) y el senador Manuel José Ossandón (RN).

Sólo se levantó Cariola y Orsini. En ese momento, la diputada comunista explicó su punto de vista. “Creo que las relaciones no pueden ser de posesión, de dominación, yo lo he ido aprendiendo en el camino. A nosotras nos forman y eso es parte de la deconstrucción de la lógica del amor romántico, que es como hacernos creer desde pequeñitas que somos princesas y vamos a encontrarnos con un príncipe azul con el que vamos a estar para toda la vida”.

Lee también: Pepa Hoffmann y su placer culpable en la música: “Me sé todas las canciones de la franja del NO”

“No significa que uno ande buscando todo el tiempo que las relaciones sean abiertas”, indicó la diputada, quien reconoció que aún no ha experimentado una relación de este tipo.

Tras eso, el senador Ossandón dijo que “la Karol está caricaturizando una cosa que me parece absurda, porque el amor no está libre de sufrimiento, de problemas, al revés. Yo llevo 34 años casado y un millón de veces mi señora ha querido matarme y yo otro millón”.

De inmediato la parlamentaria del PC explicó que “lo que estoy diciendo es que hay otros decisiones (aparte de la monogamia) y eso es súper importante y en este sentido las personas deben tener la posibilidad de fluir”.

Lee también: Diputada Maite Orsini a Iván Guerrero: “¿Creí que soy hueo… no me agarrí pal huev…”

En tanto, la diputada Orsini manifestó que cuando ella comienza una relación de pareja se pregunta cuáles son las reglas. “No porque me digas ‘quieres pololear conmigo’ yo digo que sí y eso implica monogamia, que yo vaya a ver a tu familia los domingos, no. Me parece que cada pareja tiene que tener sus propias reglas y a mí no me acomoda una monogamia”.