El estremecedor monólogo de Eskarcita a días del fin de Gran Hermano: “Me sentí insuficiente, insignificante”

En su penúltimo día en la casa de Gran Hermano Chile, Scarlette Gálvez, también conocida como Eskarcita, ofreció un conmovedor y estremecedor monólogo en el que repasó las dificultades que enfrentó antes de convertirse en finalista del reality de Chilevisión.

“Siento que de aquí pa’ adelante me cambia la vida”, comenzó diciendo dentro de la piscina. “Y si es que gano, las mías también ganan. Mi mamá, la Maca. No quiero que tengan que volver a pasar eso que pasamos juntas. Siempre nos tuvimos la una a la otra”.

A lo anterior, añadió: “Pero puta que es penca. Qué penca hacer algo que tú no quieres hacer solo por sobrevivir. Estar en lugares en los que no quieres estar con personas que no quieres estar, pero todo me ha hecho llegar hasta acá. Y solo siendo yo”.

Scarlette Gálvez en Gran Hermano: “Abrazo mi pasado, pero fue difícil”

Fue en ese momento cuando la jugadora rompió en llanto y entregó una de las postales más emotivas en la historia del programa, el cual llega a su fin este domingo 3 de diciembre tras seis meses de emisión.

“No quiero que tenga que volver a pasar por eso. Si yo gano, todas ganan. La torta alcanza para todas. Abrazo mi pasado, pero puta que fue difícil. Jamás pensé llegar acá. Estar en la tele”, expresó Scarlette, visiblemente emocionada.

“He pasado por tantas cosas… me sentí insignificante”

Así, Eskarcita terminó sus palabras: “He pasado por tantas cosas, tanto miedo. De estar tan rota por alguien. De dudar tanto de mí. Y sentirme tan insuficiente e insignificante. No sabía qué iba a hacer. Y ahora estoy aquí, con tanto sentido, con tantas ganas de vivir el mundo, de salir y devorarlo”.

Revive el emocionante momento acá:

Síguenos en