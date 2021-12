Un divertido momento se vivió este miércoles durante la emisión de Contigo en la mañana, luego que Julio César Rodríguez contara una anécdota que tuvo con el multimillonario Leonardo Farkas.

El conductor del matinal reveló que, mientras se encontraba grabando Fiebre de Viña, programa de Chilevisión que cubría los pormenores del Festival de Viña del Mar, uno de los invitados al espacio fue Farkas. “No sé por qué ese día me puse unos zapatos ordinarios, se me olvidó cambiármelos”, comenzó diciendo.

“Recuerdo que la Fran (García-Huidobro) me mira y me dice ‘oye, los zapatos’, y justo entra Farkas con unos zapatos hermosos y un reloj maravilloso (…) Se sentó con nosotros, muy simpático, agradable y amoroso. Entonces yo no me resistí y le dije ‘oiga, usted los medios zapatos que tiene’“, confesó.

Luego de este elogio, Rodríguez le preguntó “¿le puedo cambiar estos zapatos por el suyos?”, pero el empresario le dijo que no calzaban lo mismo. Sin embargo, se comprometió a que le regalaría unos zapatos.

Sólo pasaron unos días cuando el periodista recibe el llamado de una asistente de Farkas, quien gestionó el envío de un importante regalo: cuatro pares de zapatos de alto costo. Posteriormente, el animador usó uno de estos modelos en eventos como la alfombra roja de los Copihue de Oro.

Además, indicó que regaló uno de los pares a un amigo llamado Tulio. “Le encantaban”, afirmó el conductor. Ante esto, Monserrat Álvarez se sumó a la historia para añadir un dato familiar que generó un gracioso momento en el programa.

“¿Tú cachai que mi abuelo se llamaba Tulio y mi bisaabuela Tulia? Y no es broma”, declaró Álvarez, desatando la risa inmediata de JC. “¡Te lo juro! (…) Todo el mundo se ríe del nombre Tulio y Tulia y en mi casa era normal. Si hay cosas raras que pasan en mi familia“, agregó la animadora.

Ante esta revelación, Rodríguez no pudo contener las carcajadas y aprovechó de lanzar algunas bromas a la periodista: “¿Habían cosas que no podían decir en la casa o no? «oye que es metía la señora Tulia»”.