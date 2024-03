“No empiece a descalificarme”: Monserrat Álvarez paró en seco a Checho Hirane en tenso round

Monserrat Álvarez y Checho Hirane protagonizaron un tenso momento durante una entrevista en Contigo en La Mañana, donde se refirieron al complejo episodio que vivió el conductor radial durante una marcha pro Palestina.

Durante la movilización realizada el domingo, el también reservista del Ejército de Chile fue increpado por su presencia en el lugar, algo que desató una discusión entre los asistentes que exigían se marchara y quienes respaldaban su presencia.

La respuesta de Checho Hirane

“Se me acercó un señor de extrema izquierda y me empezó a decir ‘usted no tiene derecho de estar aquí, porque usted nunca vino a las marchas cuando nos mataban a nosotros’. ¿Y qué tengo que ver yo con esas marchas?”, contó Hirane.

Junto a lo anterior, agregó que “el único pecado que cometí en Chile fue decir que yo apoyé el Golpe de Estado, como lo apoyaron el 70% de los chilenos. Estoy cansado de decirlo, pero he condenado permanentemente las violaciones a los Derechos Humanos en Chile. Una cosa es apoyar el Golpe de Estado y otra cosa es apoyar la dictadura“.

Sin embargo, Hirane mencionó una frase que desencadenó un tenso cruce que tuvo lugar en vivo: “Yo no sé con qué derecho se sienten estos señores, sobre todo de izquierda, que son los principales violadores de Derechos Humanos en la historia de la humanidad, a tomar esa bandera y a criticar a otras personas”.

Así fue el tenso cruce entre Checho Hirane y Monserrat Álvarez

Monserrat Álvarez: Es que ahí, cuando usted empieza a empatar, es que empiezan los problemas

Sergio Hirane: Monse, por favor, no me vengas con empates. Tú no me hables de empates. Empatar 3 mil muertos, de los cuales 1.500 eran de un bando en Chile, contra 100 millones de muertos, eso no es empate. No me vengas con empates a mí, porque yo de números entiendo. No estoy empatando, los principales violadores de Derechos Humanos en el mundo ha sido el Partido Comunista, así que a mí no me vengas con ese tema

Álvarez: Perdón, pero los Nazis es una gran violación a los Derechos Humanos y mataron a cientos y miles de judíos, por eso le digo que no empecemos a empatar la historia en este minuto, concentrémonos acá porque no vamos a terminar nunca. Obviamente que los comunistas han sido violadores de los Derechos Humanos, yo lo tengo clarísimo, pero acá podemos sacar números de los judíos muertos en la Segunda Guerra Mundial y ahí sí que llegamos a cifras que dan pánico

Hirane: Quiero decirte, Monse, por si tú no lo sabes, que yo soy oficial en reserva. Yo pertenecí al Ejército. Y esa es la ligazón que hace la izquierda de mí con los Derechos Humanos. Yo cuando fue el Golpe de Estado tenía 16 años. Jamás participé en una actividad militar. Tratan porque soy de derecha, y a mucha honra, tratan de cancelarme relacionándome con los derechos humanos. Así que no me digas que estoy sacando de contexto el tema. Está en pleno contexto

Hirane: JC te dijo, parece que tú no sabías, yo tengo un programa hace 21 años

Álvarez: Sabe qué, me está tratando con un desprecio. Yo lo encuentro una falta de respeto. Sé que tiene un programa en la radio

Hirane: Victimícese, victimícese. ¿Quién le ha faltado el respeto?

Julio César Rodríguez: Checho, bajemos un cambio

Álvarez: No me ningunee, no empiece a descalificarme porque el que queda mal es ustedes

Hirane: ¿Me puede decir cuál es la descalificación?

Álvarez: Me acaba de decir que yo no tengo idea que usted tiene un programa de radio. Y también sabía que usted fue ex militar. Si usted me trata así, queda mal usted. Tráteme bien. No me hable mal a mí

Hirane: Es una forma de hablar. La verdad es que pensamos distintos en las formas de comunicarnos, pero da lo mismo. Yo no he tenido ninguna intención de descalificarla a usted. Jamás descalificaría a una profesional como usted. Escúchame, conmigo no. Escúchame, yo trabajo en las comunicaciones. A mí no me hagas este jueguito. ¿A dónde te he ofendido? con todo respeto te estoy esta entrevista

Álvarez: De nuevo me descalificó. Ya le pedí que no me descalificara

