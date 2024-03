Monserrat Álvarez explicó por qué no vive con su pareja: “No duerme conmigo”

Monserrat Álvarez explicó la razón por la que no vive con su pareja, con quién lleva saliendo por más de siete años.

La conductora de Contigo en la Mañana comenzó su relación con el reconocido escultor nacional Carlos Fernández, luego del término de su matrimonio de 19 años con el padre de sus hijos.

La razón por la que Monserrat Álvarez no vive con su pareja

“En la semana no duermo con Carlitos, él no duerme conmigo“, reveló la conductora en una conversación con Pamela Díaz en el programa Sin Editar.

En esta misma línea, explicó que los horarios de ambos serían los causantes de la decisión: “Carlos se levanta como una persona normal, 7:39, 8:00. Yo a las 5:30. Nosotros no vivimos juntos“.

“Me dijo ‘no me voy a quedar en tu casa, despertar, que esté tu hijo, la nana. Me da lata despertarme solo en tu casa’. Entonces no quiere”, confesó la conductora de Contigo en la Mañana.

Sin embargo, afirmó que Fernández mantiene una relación con sus hijos e incluso los cuida cuando están enfermos.

Asimismo, a pesar de la distancia, la pareja se organiza para pasar juntos los fines de semana. “Es un súper buen sistema, llevamos siete años”, aseguró.

