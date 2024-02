“Le mandé un mail”: Mora desclasificó la reacción de su mamá cuando dejó la universidad por la música

Un prestigioso debut en el Festival de Viña 2024 se estima del cantante puertorriqueño Mora, quien se presentará por primera vez en el certamen viñamarino.

Algunas de las canciones más esperadas son “512”, “Tuyo”, “La Inocente”, “Pensabas” y por supuesto su colaboración con Pablo Chill-E, “Perdóname”, donde la fanaticada chilena ya se ilusiona con el junte de ambos arriba del escenario.

Sin embargo, no todo en la vida del oriundo de Bayamón ha sido éxito y fama, primero estudió una carrera en la universidad, la cual decidió dejar, siendo el momento más difícil el tener que comunicarle la noticia a su madre con una particular forma. ¿Cómo lo hizo?

De administración de empresas a referente del genero urbano

En entrevista con Nude Project, Mora reveló que estudió administración de empresas, carrera que dejó a las dos semanas de entrar para seguir sus sueños por la música.

“Yo creo que en el momento en el que me salgo de la universidad y me toca dar el paso en realmente lo que quiero hacer, creo que ese momento, ese lapsus, esos meses en cómo decirle a mi familia que no voy para la universidad, es bien difícil“, comenzó detallando.

Además, el cantante puertorriqueño reflexionó sobre las estructuras tradicionales de la gente mayor que lo rodeaba, lo cual generó algunos prejuicios en su decisión.

“La gente mayor que todavía no entienden muy bien que las cosas cambiaron y que se puede hacer dinero de otras cosas, que no tienes que ir para la universidad obligatoriamente para ser exitoso”.

Mora cuando tuvo que contarle a su mamá: “Le mandé un mail”

Pero el momento que iba realmente le asustaba al artista, era comentarle su decisión a su madre. Era tanto el miedo de Mora, que optó contárselo a través de un mail, donde incluso puso su estadía en la casa de su mamá a disposición.

“Yo me acuerdo que para yo decirle a mi mamá que me iba a salir de la universidad, yo me desaparecí de la casa como por una semana y le mandé un mail“, explicó.

“El asunto era yo explicándole cómo me iba a salir de la universidad y que pues si ella me quería sacar de la casa o lo que sea, o dejar de ayudarme con lo que fuese, pues que está bien“, agregó.

Tras ello, el artista reveló que no le respondió y una vez en su casa recibió la temida respuesta de su progenitora, a quien no le importó interrumpir la ducha de su hijo.

“Yo estaba bañándome y entró así al baño y me dijo ‘¡¿Qué es eso? ¿por qué me mandaste un email?’ y yo (le contesté) ‘Porque de frente no te lo iba a poder decir jamás en la vida'”, explicó.

Sin embargo, aseguró que se trató solo del primer shock ante la noticia, ya que posteriormente lo apoyó con su música.

“Creo que realmente al principio le chocó un poco obviamente, pero creo que fue muy poco tiempo el que le chocó, creo que lo analizó y creo que ya en una o dos semanas ya estaba conmigo apoyándome”, cerró.

Ve acá la colaboración de Mora con Pablo Chill-E, Perdóname

