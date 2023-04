MTV Movie & TV Awards 2023: Estos son los presentadores que anunciarán a los ganadores en la ceremonia

El próximo domingo 7 de marzo se llevarán a cabo los esperados MTV Movie & TV Awards 2023 en el Barker Hangar, en Los Ángeles (EE.UU.).

En esta edición, la ceremonia que premia lo mejor del mundo del cine, la televisión y la música, será conducida por la actriz Drew Barrymore.

Recordemos que entre las nominaciones del galardón a Mejor Película podemos encontrar a Avatar: The Way of Water; Black Panther: Wakanda Forever; Elvis; Nope; Smile y Top Gun: Maverick.

El evento será transmitido en más de 150 países y, en el caso de Chile, se podrá ver a partir de las 20:00 horas.

Presentadores

La organización dieron a conocer la lista de la primero ronda de presentadores, entre los cuales se encuentran destacadas figuras del mundo del cine y la música.

Dentro de los nombres, podemos encontrar a Jamie Lee Curtis, Anthony Ramos, Camila Morrone, Jonah Hauer-King, Riley Keough y Sophie Thatcher.

Anthony Ramos (Transformers: El despertar de las bestias)

(Transformers: El despertar de las bestias) Ariana Madix (Vanderpump Rules)

(Vanderpump Rules) Ashley Park (Joy Ride)

(Joy Ride) Ayo Edebiri (Bottoms)

(Bottoms) Busta Rhymes

Camila Morrone (Todos quieren a Daisy Jones)

(Todos quieren a Daisy Jones) Chelsea Lazkani (Selling Sunset)

Chrishell Stause (Selling Sunset)

(Selling Sunset) Christopher Briney (El verano en que me enamore)

(El verano en que me enamore) Courtney Eaton (Yellowjackets)

(Yellowjackets) Dave Burd “Lil Dicky” (Dave)

(Dave) Dominique Fishback (Transformers:El despertar de las bestias)

(Transformers:El despertar de las bestias) Gal Gadot (Heart of Stone)

(Heart of Stone) Gavin Casalegno (El verano en que me enamore)

(El verano en que me enamore) Halle Bailey (La Sirenita)

(La Sirenita) Havana Rose Liu (Bottoms)

Jamie Lee Curtis (Mansión Encantada)

(Mansión Encantada) Jonah Hauer-King (La Sirenita)

(La Sirenita) Jasmin Savoy Brown (Yellowjackets)

(Yellowjackets) Kaia Gerber (Bottoms)

(Bottoms) Katie Maloney (Vanderpump Rules)

(Vanderpump Rules) Lala Kent (Vanderpump Rules)

(Vanderpump Rules) Liv Hewson (Yellowjackets)

(Yellowjackets) Lola Tung (El verano en que me enamore)

(El verano en que me enamore) Nick Viall (Viall Files Podcast)

(Viall Files Podcast) Rachel Sennott (Bottoms)

(Bottoms) Riley Keough (Todos quieren a Daisy Jones)

(Todos quieren a Daisy Jones) Sabrina Wu (Joy Ride)

Sam Claflin (Todos quieren a Daisy Jones)

(Todos quieren a Daisy Jones) Samantha Hanratty (Yellowjackets)

(Yellowjackets) Sarah Michelle Gellar (Wolf Pack)

(Wolf Pack) Scheana Shay (Vanderpump Rules)

(Vanderpump Rules) Sherry Cola (Joy Ride)

(Joy Ride) Sophie Nélisse (Yellowjackets)

(Yellowjackets) Sophie Thatcher (Yellowjackets)

(Yellowjackets) Stephanie Hsu (Joy Ride)

(Joy Ride) Suki Waterhouse (Todos quieren a Daisy Jones)

(Todos quieren a Daisy Jones) Tiffany Haddish (Mansión Encantada)

Nominados a “Mejor Momento Musical”

MTV también dio a conocer los 16 nominados para la categoría social de Mejor Momento Musical, cuya votación se abre oficialmente el próximo lunes 1 de mayo.

El público podrá votar a través de las historias de Instagram hasta el 5 de mayo, para después anunciar al ganador en vivo.

Aquí puedes ver la lista completa de nominados:

Todos quieren a Daisy Jones: “Look At Us Now (Honeycomb)”

“Look At Us Now (Honeycomb)” No te preocupes cariño: Jack’s Tap Dance

Jack’s Tap Dance Elvis: “Trouble”

“Trouble” Ginny & Georgia: “I Will Survive” (Bachelorette Party)

“I Will Survive” (Bachelorette Party) M3GAN: “Titanium”

“Titanium” Matilda el Musical: “Revolting Children”

“Revolting Children” Corazones malheridos: “Come Back Home”

“Come Back Home” RRR: “Naatu Naatu”