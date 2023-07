MTV, Paramount+ y World of Wonder anuncian a la estrella Drag “Grag Queen” como host de Drag Race Brasil

Después del exitoso estreno de Drag Race México en junio, MTV, Paramount+ y World of Wonder anuncian a la estrella global que será la host de la más reciente edición de la franquicia Drag Race en Latinoamérica: Drag Race Brasil.

Grag Queen será la encargada de guiar a las concursantes que buscan llevarse la corona y convertirse en la próxima superestrella Drag.

Drag Race Brasil se estrenará muy pronto por Paramount+ y MTV en Brasil y el resto de Latinoamérica, y por WOW Presents Plus globalmente excluyendo Brasil. El reality también estará disponible por Paramount+ en Estados Unidos más adelante.

“Sigo Drag Race y sus derivados desde hace más de once años, así que además de tener el placer de ser parte de nuestra propia franquicia, tengo la oportunidad de ocupar la silla principal como host. ¡Es simplemente indescriptible las sensaciones y la mezcla de sentimientos que tengo en este momento!”, comentó Grag Queen.

Drag Race Brasil es la edición brasileña del fenómeno cultural y televisivo ganador de múltiples premios Emmy, RuPaul’s Drag Race.

En este show, drag queens de todo Brasil competirán en retos de actuación, moda, comedia y más, con la esperanza de convertirse en la siguiente superestrella drag y ganar el gran premio en efectivo.

¿Quién es Grag Queen?

Grag Queen nació en Canela, una ciudad en las montañas de la Serra Gaúcha, en Rio Grande do Sul, pero ya conquistó todo el universo. Fue la ganadora de la primera temporada de Queen Of The Universe y ha llevado su voz alrededor del mundo con sus éxitos como Party Everyday, Milkshake y su último sencillo “Que Passa”.

Las concursantes de Drag Race Brasil serán reveladas próximamente.

