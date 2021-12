Este martes se anunció un nuevo especial de la icónica franquicia musical ganadora del Grammy y Emmy. El MTV Unplugged: Tony Bennett & Lady Gaga estrena a nivel global exclusivamente por MTV, incluyendo Latinoamérica. Su emisión en Chile será el 16 de diciembre a las 23:00 horas.

El esperado especial fue capturado a principios del presente año frente a una audiencia íntima en Nueva York. En este, se presenta al dúo de cantantes estadounidenses reunidos en un escenario elegante para interpretar una combinación de duetos y canciones en solitario de Love for Sale.

Lanzado el 1 de octubre por Columbia Records/Interscope, el álbum colaborativo aclamado por la crítica celebra el libro de canciones de Cole Porter y es la culminación de la historia discográfica y la amistad de Tony y Gaga desde hace una década.

Cabe señalar que este trabajo de estudio recibió seis nominaciones en los Grammy, incluido Álbum del año y Disco del año, y convirtió a Tony Bennett en el artista de mayor edad en ser nominado en estas u otras categorías de campo general. MTV Unplugged: Tony Bennett & Lady Gaga marca la primera aparición de Lady Gaga en la icónica serie musical y la segunda de Tony; su primer MTV Unplugged se emitió en 1994.

Esta legendaria pareja conformada para el espectáculo es parte de una asociación de talentos única en su tipo entre Tony, Gaga y ViacomCBS. El nuevo y amplio acuerdo cubre múltiples proyectos en el portafolio de la empresa de contenido y entretenimiento global, incluidos CBS, el MTV Entertainment Group y Paramount+. Recientemente, CBS estrenó su concierto especial “One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga”; en 2022, Paramount+ traerá el documental exclusivo The Lady and The Legend.

Asimismo, MTV presentó múltiples adelantos exclusivos de Love for Sale, con estrenos mundiales de los videos musicales de Love For Sale, I Get A Kick Out Of You, nominado al Grammy, I’ve Got You Under My Skin y Night and Day, los cuales se transmitieron a través de MTV alrededor del mundo en más de 180 regiones y en la icónica marquesina de ViacomCBS en Times Square.

Mira acá el video promocional