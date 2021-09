Diferentes medios internacionales informaron que a los 57 años, el actor estadounidense Willie Garson, estrella de la serie Sex and the City y White Collar, falleció este martes 21 de septiembre.

Con respecto a lo comunicado por la revista TMZ, por ahora no se conocen mayores antecedentes de su muerte, no obstante, en sus últimos años de vida su salud había empeorado por un cáncer que padecía, el cual avanzaba de manera progresiva.

En ese sentido, el deceso también fue confirmado en la cuenta de Instagram de su hijo Nathen Garson. “Te quiero mucho papá. Descansa en paz y estoy muy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto. Estoy tan orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero creo que es hora de que emprendas tu propia aventura”, escribió.

Con respecto a su rol en el aclamado rodaje de HBO, Garson fue reconocido por su papel de Stanford Blatch, mejor amigo de Carrie Bradshow en las seis temporada y sus películas relacionadas. Consignar además, que partició de las grabaciones de la temporada que se estrenará prontamente por HBO Max con el nombre de And Just Like That.

El actor, tuvo apariciones en producciones como CSI: Miami, White Collar, Los Hechiceros de Waverly Place y Star Trek: Voyager.

La cadena de televisión HBO, mediante una publicación en Twitter, destacó su profesionalismo y carisma. Asimismo, enviaron las condolencias respectivas a sus familiares y cercanos.

“Willie Garson estaba en vida, como en la pantalla, una luz para todos en su universo. Creó uno de los personajes más queridos de HBO y fue miembro de nuestra familia durante casi 25 años. Nos entristece profundamente saber de su fallecimiento y expresar nuestras condolencias a su familia y seres queridos”, escribieron en Twitter.

