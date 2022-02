Este martes por la tarde se dio a conocer el fallecimiento del músico estadounidense Mark Lanegan, líder de la banda grunge Screaming Trees y conocido por sus numerosas colaboraciones con bandas rockeras de la década de los noventa.

Lanegan fue miembro de la agrupación californiana Queens of the Stone Age, en que estuvo presente con su grave voz durante los primeros años de los 2000.

El compositor murió a los 57 años en su casa en Killarney, ubicada en el sector sudeste de Irlanda. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales del mismo Mark, en donde no se entregaron mayores detalles en relación a las causas de su defunción, aunque desde fines del 2021, enfrentó un grave cuadro por coronavirus que incluso lo tuvo en coma.

“Nuestro querido amigo Mark Lanegan ha fallecido esta mañana en su casa de Killarney, Irlanda. El querido cantante, compositor, autor y músico tenía 57 años y le sobrevive su esposa Shelley“, fue lo que se publicó a través de su cuenta de Twitter.

Luego, quien emitió el mensaje, estableció que “no hay más información disponible en este momento. Pedimos que se respete la privacidad de la familia”.

Cabe destacar que el último trabajo discográfico de Lanegan fue publicado en octubre del año pasado, un disco que grabó junto a Joe Cardamone, ex vocalista The Icarus Line, llamado Dark Mark vs. Skeleton Joe.

Our beloved friend Mark Lanegan passed away this morning at his home in Killarney, Ireland. A beloved singer, songwriter, author and musician he was 57 and is survived by his wife Shelley. No other information is available at this time. We ask Please respect the family privacy

— mark lanegan (@marklanegan) February 22, 2022