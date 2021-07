Este lunes 19 de julio murió el violinista y vocalista de la banda Kansas, Robby Steinhardt. Según informó su familia, el deceso fue producto de complicaciones ocasionados por una pancreatitis aguda.

Robby creció en la comunidad de Lawrence, Kansas, y fue el hijo adoptado de Milton Steinhardt, director de historia musical de la Universidad de Kansas. El artista, tomó lecciones de violín a los ocho años, comenzando a sentir la música a muy temprana edad.

Una vez transcurrido los años, en un viaje de su familia a Europa, el joven Steinhardt tocó con algunas orquestas del viejo continente. Como dato, el rockero mencionó en varias ocasiones, que el unirse a una banda de rock le llevó a desarrollar malos hábitos de ejecución musical, siendo una de ellas la postura del violín a un lado de su cabeza para poder escuchar mejor su ejecución, debido al ruido que emiten los amplificadores de guitarra.

Su estadía en Kansas

Kansas, la banda de rock progresivo a la que perteneció Robby, fue fundada en 1970 por el bajista Dave Hope, el baterista Phil Ehart y el guitarrista Kerry Livgren, a quienes se unieron el vocalista Lynn Meredith, los teclistas Don Montre y Dan Wright, y el saxofonista Larry Baker.

Steinhardt se integró a White Clover (antiguo apelativo) en 1972, banda que en 1974 adoptó el nombre de Kansas. Su alineación con Hope, Ehart, y con el tecladista Steve Walsh y con el guitarrista Rich Williams, significó la grabación de los mayores éxitos de la discografía de Kansas, con temas como “Carry On Wayward Son” o “Dust in the Wind”.

En 1983, Robby no se presentó a la grabación del álbum Drastic Measures, dejando la banda después de la gira de Vinyl Confessions de 1982 por motivos personales.

Después de abandonar Kansas, formó la banda Steinhardt-Moon y fue miembro de Stormbringer Band de 1990 a 1996, con la que grabó dos álbumes durante su estadía. También contribuyó a un álbum de tributo a la banda británica Jethro Tull, titulado To Cry You a Song: A Collection of Tull Tales publicado en 1996.​

En 1997 Steinhardt regresó a Kansas y realizaron aproximadamente 100 presentaciones por año.

Luego de aportar con su violín y su voz al grupo, comenzaron sus exitosos años, alcanzado a completar, casi dos décadas de giras. Steinhardt se retiró del grupo en el año 2006, por problemas internos con otros miembros de la banda. Steinhardt fue reemplazado por el violinista David Ragsdale.

Su disco como solista

Robby estaba grabando su nuevo álbum con el productor Michael Franklin, quien reunió a un elenco de estrellas de músicos famosos en apoyo del regreso de Robby. Steinhardt estaba muy orgulloso de este proyecto, cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2021, informó su familia.

El músico había sufrido un ataque cardíaco en 2013, no obstante se recuperó de aquel evento para volver a tocar. Sin embargo, cuando había comenzado los ensayos para una gira nacional, se enfermó nuevamente, relataron en un comunicado.

“Lo extrañaremos profundamente por todo lo que sabía y su música durará para siempre. Se anunciará un monumento en el futuro”, cierra la declaración familiar.