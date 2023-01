Reportan muerte de Earl Boen, actor de Terminator, a los 81 años en Hawái

Durante las últimas horas se reportó la muerte del actor Earl Boen, recordado por su participación en la franquicia Terminator, a los 81 años.

Su deceso fue confirmado por el medio especializado TMZ, quienes indicaron que fue un miembro de la familia del intérprete quienes dieron a conocer lo sucedido.

De acuerdo a lo informado, Boen, quien dio vida al psicólogo criminal Dr. Peter Silberman en las diferentes entregas de la producción, falleció el jueves en Hawái. Sin embargo, no revelaron la causa de muerte.

Si bien Boen es recordado principalmente por su papel en la saga, también participó en diferentes producciones, como Battle Beyond the Stars, The Man with Two Brains, Alien Nation y Clifford.