Una terrible tragedia enluta a la reconocida cantante irlandesa Sinéad O’Connor (55). Su hijo, Shane, de 17 años, fue hallado muerto tras una semana desde que se denunció su desaparición.

Según información preliminar, el hijo de la artista habría desaparecido el pasado jueves, supuestamente después de retirarse de un centro médico en donde se encontraba bajo vigilancia por riesgo de suicidio.

Tras la desaparición del joven, la cantante irlandesa publicó recurrentemente en redes sociales mensajes para que su hijo se pusiera en contacto con ella o la familia: “Shane, tu vida es preciosa. Dios no cinceló esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro por nada”, manifestó a través de Twitter.

Shane, your life is precious. God didn’t chisel that beautiful smile on your beautiful face for nothing. My world would collapse without you. You are my heart. Please don’t stop it from beating. Please don’t harm yourself. Go to the Gardai and let’s get you to hospital.

— Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 6, 2022