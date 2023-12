De luto: Las 21 muertes de celebridades que impactaron en 2023

Matthew Perry, sir Michael Gambon y Lisa Marie Presley son parte de un extenso grupo de personas ligadas al mundo del espectáculo que murieron este 2023.

Su partida dejó vacíos en el mundo de la televisión, la música y el cine, y marcaron el año que pronto acabará.

Es por eso que en CHV Noticias realizamos un listado cronológico con las celebridades que nos dejaron este 2023.

Jeff Beck

Una de las leyendas del rock británico e integrante de The Yardbirds. Uno de los guitarristas más influyentes entre las décadas de 1960 y 1970.

Murió a los 78 años después de contraer meningitis bacteriana el 10 de enero de 2023.

Lisa Marie Presley

La única hija de Elvis y Priscilla Presley. Única heredera de la propiedad de Graceland del Rey del Rock n’ Roll.

Murió a los 54 años luego de sufrir un paro cardíaco en su casa en California el 12 de enero de 2023.

David Crosby

Cantautor estadounidense y cofundador de The Byrds y Crosby, y Stills And Nash (que más tarde se llamaría Crosby, Stills, Nash and Young).

El cantante de rock, uno de los más influyentes entre las décadas de 1960 y 70 murió el 18 de enero de 2023 a los 81 años tras una larga enfermedad.

Julian Sands

Actor estadounidense conocido por participar en películas como A room With a View, Arachnophobia, Leaving Las Vegas y Warlock, además de series de televisión como 24, Smallville y Banshee.

Fue reportado como desaparecido en enero de 2023, a los 65 años, tras realizar una excursión, y sus restos fueron hallados en junio, consignó Sky News.

Raquel Welch

Actriz y modelo estadounidense principalmente recordada por su participación en One Million Years B.C.

Murió a los 82 años el 15 de febrero de 2023 luego de una breve enfermedad y se informó que padecía Alzheimer.

Steve Mackey

El bajista de la banda britpop Pulp, quien se unió en 1988, murió a los 56 años el 2 de marzo de 2023.

Lance Reddick

El actor que fue conocido por su papel en la serie criminal The Wire, además de participar en la franquicia de películas de John Wick, murió a los 60 años el 17 de marzo de 2023.

Moon Bin

La estrella del grupo de k-pop Astro fue encontrado sin vida en su casa en el sur de Seúl. Murió el pasado 19 de abril de 2023 a los 25 años.

Harry Belafonte

El cantante y actor ganador del Grammy, un Emmy y un Tony, conocido como “El Rey del Calipso”, murió a los 96 años el 25 de abril de 2o23.

Tina Turner

La reconocida cantante y reina del Rock n’ Roll que saltó a la fama en 1960 con su ex marido Ike Turner, murió a los 83 años el pasado 24 de mayo de 2023.

En 1980 inició su carrera como solista, época en la que lanzó éxitos como What’s Love Got To Do With It. También, ganó tres premios Oscar.

Alan Arkin

Gandor de Oscar por Pequeña Miss Sunshine y actor de innumerables producciones.

Murió a los 89 años el pasado 29 de junio de 2023.

Tonny Bennett

Legendario cantante estadounidense de pop y jazz. Vendió millones de discos en el mundo y ganó 20 Grammys.

Padecía Alzheimer y una de sus últimas actuaciones en vivo fue con Lady Gaga. Murió a los 96 años el pasado 21 de julio de 2023.

Sinead O’Connor

La cantante irlandesa se hizo mundialmente conocida por su interpretación de Nothing Compares 2 U en 1990.

También fue conocida por sus opiniones sobre temas como la religión, la guerra y el feminismo. Murió a los 56 años el pasado 26 de julio de 2023.

Angus Cloud

El joven actor saltó al estrellato con la serie Euphoria, en la que interpretó a Fezco.

Murió por una sobredosis accidental a los 25 años el pasado el 31 de julio de 2023.

Mark Margolis

El actor mundialmente reconocido por dar vida a Héctor Salamanca en Breaking Bad apareció en más de 100 producciones en su carrera, entre ellas, Scarface y Requiem for a dream.

El nominado al Emmy murió a los 83 años tras una breve enfermedad el pasado 3 de agosto de 2023.

William Friedken

El director estadounidense fue el responsable de películas como El Exorcista y tuvo una exitosa carrera el Hollywood.

Murió a los 87 años en Los Ángeles el pasado 7 de agosto de 2023.

Ron Cephas Jones

Recordado por su papel de Willima H. Hill en la serie de drama This is us.

Murió a los 66 años por un problema pulmonar el pasado 19 de agosto de 2023.

Sir Michael Gambom

Mundialmente conocido por dar vida a Albus Dumbledore en la saga Harry Potter, pero contó con una extensa y exitosa carrera que partió en las tablas.

Uno de los miembros originales del Royal National Theatre en la década de 1960. Murió a los 82 años el pasado 27 de septiembre.

Matthew Perry

Matthew Perry fue mundialmente conocido por dar vida a Chandler Bing en la popular serie Friends en los años 90.

Durante gran parte de su vida luchó contra las adicciones y, pese a que estaba reahabilitado, murió por “efectos agudos de la ketamina” a los 54 años el pasado 28 de octubre de 2023 en su casa en Los Ángeles.

Andre Braugher

Principalemte recordado por dar vida al querido Capitán Raymond Holt en la serie de comedia Brooklyn Nine-Nine.

El intérprete tuvo una exitosa carrera y otra de sus producciones más recordadas es Homicide: Life on the street. Tuvo un total de 11 nominaciones al Emmy.

Murió a los 61 años el 11 de diciembre de 2023 y se dio a conocer que padecía cáncer de pulmón.

Lee Sun-kyun

Reconocido mundialmente por su participación en Parasite, película ganadora del Oscar en 2020. El intérprete de 48 años fue hallado sin vida dentro de un auto en Seúl el 27 de diciembre de 2023.

