“Es pura actuación”: Mujer que participó de Caso Cerrado reveló cuánto pagan y cómo funciona el show

Una mujer llamada Mila y que participó del programa Caso Cerrado, donde fue la demandante y ganó el caso, reveló cuánto dinero le pagaron por participar en el espacio que conduce la abogada Ana María Polo.

El programa que se graba en Miami y se ve en gran parte de Latinoamérica, trata sobre diferentes casos legales donde cada parte expresa su parecer y la Doctora Polo es la encargada de dar su dictamen.

A través de redes sociales, precisamente en TikTok, una usuaria llamada @timewithmila compartió dos videos entregando detalles de cómo funciona el programa.

¿Cómo funciona y cuánto pagan en Caso Cerrado?

“Sí creían que Caso Cerrado era de verdad, pues no. Es pura actuación y contratan a personas comunes y corrientes para que hagan un guion que se prepara el mismo día, te lo aprendes en tres horas y sales”, es parte de la declaración de la joven vía TikTok.

Sobre la Doctora Polo, afirmó: “Ella no sabe de qué va el caso, ella se entera ahí, de lo que nosotros ponemos. Ella da un veredicto”.

La mujer también contó el monto que reciben todos los participantes del programa: “Te pagan entre 200 y 400 dólares… La primera vez que yo fui solo me iban a pagar 350 dólares, pero cuando íbamos a grabar no se pudo porque había un problema en el estudio, entonces nos citaron para otro día y ahí también me pagaron 350 dólares, así que en total fueron 700 dólares (unos $680 mil pesos chilenos)”, manifestó a través de un segundo video en la red social.

Para finalizar, Mila también reveló que diariamente la producción del espacio graba entre seis a ocho casos y todos tenían guionistas y productores diferentes.

Síguenos en