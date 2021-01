Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, fue agredida el 31 de diciembre en su casa por dos mujeres, quienes irrumpieron en su hogar y la atacaron, lo que la dejó con visibles lesiones en todo el cuerpo.

Eso según el relato de la cantante, ya que las otras involucradas entregan una versión muy diferente. Nataly Rivas y Astrid Rozas desmienten las palabas de Molina y dicen que ellas son las víctimas.

Nataly sostuvo en exclusiva a Contigo en la Mañana de Chilevisión que todo comenzó cuando ella quiso pasar a dejarle unos regalos al hijo que tiene en común con Claudio Chacón, su ex pareja y el ahora pololo de la denunciante, a la casa donde actualmente vive él y Carolina.

Según dijo la mujer, primero tocó el timbre pero nadie salió. Por eso, se contactó con el hombre y él le dijo que esperara porque no estaba en la casa. En ese momento, según su relato, salió Carolina, a quien le pidió recibir la ropa para su hijo.

“Abre la reja y me empezó a tirar el pelo de la nada, agarró algo del suelo y me pegó en la cabeza, no tenía cómo defenderme y lo único que hice me giré y le tiré combos como pude. Me subo a la camioneta de mi amiga y llega el papá de mi hijo”, contó.

Sin embargo, la situación no se habría quedado ahí, ya que “Carolina agarra una piedra y me la tira. Astrid se baja y le pregunta ‘por qué me tiras piedras a mi camioneta si yo no te he hecho nada’. En eso agarra a mi amiga del cuello y la tira al suelo”.

Por su parte, Astrid relató que “en Fiscalía están las fotos de cómo ella llegó. Uno le pregunta si carabineros la golpeó. Ella llegó super bien, no tenía ninguno de los machucones”.

Algo que contrasta completamente con la versión de Carolina, quien dice que fueron ellas quienes la agarraron a golpes incluso al interior de su casa.

En tanto que Claudio declaró que “ingreso a la casa y lo primero que veo es a Carolina en el suelo y a estas mujeres pateándola y con un cenicero“. “A la amiga de Nataly la agarré y la tomé por el cuello, no tratando de hacerle daño y salió arrancando. Carolina estaba toda ensangrentada”, agregó.

Por otra parte, Carolina dice que se querellará contra un carabinero porque alega el procedimiento no se realizó como correspondía. Tras constatar lesiones, se dio cuenta que Nataly y Astrid habían llegado a la misma comisaría para denunciar agresiones. “El procedimiento de Carabineros fue nefasto”, añadió.

Tras esto, los cuatro involucrados terminaron en la comisaría de Colina.

Esta situación sería un nuevo capítulo de supuestas agresiones que ha recibido Carolina por parte de Nataly, quien habría funado al hombre por diversos malos tratos. En tanto que Astrid dice que “la lástima que me da es que Carolina apoyó a un hombre maltratador. Ella leva super poco con él no lo conoce, ojalá nunca le pase lo que le pasó a mi amiga con ese hombre“.

Revisa las declaraciones completas acá.