El millonario monto que pide Pamela Díaz por querella contra Hugo Valencia y Adriana Barrientos

Pamela Díaz recurrió a tribunales y presentó una querella en contra de Hugo Valencia y Adriana Barrientos, luego de que estos la trataran de “narcotraficante” tras colgarse de unas declaraciones de Daniela Aránguiz en Zona de Estrellas.

Hay que recordar que los panelistas del espacio de farándula hicieron bromas sobre La Fiera, dando a entender que habría ingresado marihuana al reality en el que participó recientemente e incluso la compararon con reconocidos narcotraficantes como Griselda Blanco y Pablo Escobar.

“En primer lugar, no soy narcotraficante, y segundo, no llevé marihuana ni menos maleta con setenta y tantos kilos (de droga). Y yo no gané $1.200 millones; si hubiese ganado eso, no estaría sentada acá”, replicó la modelo hace unas semanas en Podemos Hablar.

Los detalles de la querella de Pamela Díaz

Matías Caviedes, abogado de Pamela Díaz, detalló lo que se pide en la querella contra Hugo Valencia y Adriana Barrientos.

En conversación con LUN, expresó que los dichos perjudicaron “enormemente a mi representada en diversos aspectos de su vida, arriesgando su fuente laboral simplemente por dichos malintencionados“.

En concreto, según el representante de La Fiera, se pide que “se imponga la pena de 3 años y reclusión en su grado medio y una multa de 150 UTM (casi 10 millones de pesos)”.

Ahora, Barrientos y Valencia tendrán que presentarse en la audiencia de procedimiento fijada para el próximo 16 de mayo a las 9 de la mañana, instancia a la que Díaz no está obligada a asistir.

Síguenos en